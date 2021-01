L'appello del Belgio all'Ue: 'Vietate gli spostamenti tra gli Stati per limitare i contagi' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Belgio chiederà agli altri paesi dell'Ue di vietare gli spostamenti all'estero non essenziali almeno fino a fine febbraio, per limitare l'aumento dei contagi ma anche per solidarietà con quei ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilchiederà agli altri paesi dell'Ue di vietare gliall'estero non essenziali almeno fino a fine febbraio, perl'aumento deima anche per solidarietà con quei ...

StefanoGuerrera : e comunque se fossi senatore e non mi presentassi durante una votazione del genere, durante l’appello io mi sentire… - vaticannews_it : #20gennaio #udienzagenerale #PapaFrancesco rivolge alla comunità internazionale un appello per il disarmo, a pochi… - matteorenzi : Popolari, socialisti e liberali sono le persone cui ha fatto appello il Presidente del Consiglio. Mi sfugge a quale… - ceccos2 : RT @BentivogliMarco: La spinta propulsiva dell'appello europeista per allargare la maggioranza si e' già fermata proprio in Europa: Il M5s… - vittoriolang : RT @BentivogliMarco: La spinta propulsiva dell'appello europeista per allargare la maggioranza si e' già fermata proprio in Europa: Il M5s… -

Ultime Notizie dalla rete : appello del Tav: oggi sentenza d’appello bis sui maxi scontri del 2011, presidio al tribunale di Torino La Stampa Progetto Spartacus, Crocetta assolto dalla Corte dei conti: era accusato di danno erariale

L’ex presidente della Regione Rosario Crocetta e l’ex assessore regionale Ester Bonafede e dirigente generale Anna Rosa Corsello non hanno commesso danno erariale. È questa la decisione della sezione ...

Giustizia, Pepe: “Tribunale di Potenza prossimo all’inagibilità”. Avanzata interrogazione al Ministro

“Il grado di civiltà di un Paese andrebbe misurato anche in base alla qualità e all’idoneità dei luoghi in cui si esercita il diritto alla giustizia. Partendo da questo presupposto, rilevo con amarezz ...

L’ex presidente della Regione Rosario Crocetta e l’ex assessore regionale Ester Bonafede e dirigente generale Anna Rosa Corsello non hanno commesso danno erariale. È questa la decisione della sezione ...“Il grado di civiltà di un Paese andrebbe misurato anche in base alla qualità e all’idoneità dei luoghi in cui si esercita il diritto alla giustizia. Partendo da questo presupposto, rilevo con amarezz ...