Inzaghi opta per il turnover e vince contro il Parma

(Di venerdì 22 gennaio 2021)per il. La Lazio prosegue la propria corsa in Coppa Italia. I biancocelesti hanno vintoildi D’Aversa che ha comunque lottato fino all’ultimo per il risultato. La squadra capitolina ha ottenuto il primo gol del vantaggio grazie a Marco Parolo che ultimamente è rimasto spesso seduto in panchina. I Crociati quasi al termine della gara sono riusciti a pareggiare grazie alla rete di Mihajla che ha riaperto la partita. La Lazio ha però scongiurato i tempi supplementari grazie a Muriqi che all’89esimo ha segnato di testa il gol del 2-1. La prossima sfida di Coppa Italia vedrà i biancocelesti impegnatil’Atalanta.per il: è stata la scelta ...

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi opta

Nonostante qualche spauracchio di troppo alla fine la vittoria per la Lazio è arrivata. I biancocelesti battono un Parma che non si arrende mai considerando ...All'ultimo respiro la Lazio strappa con Muriqi il pass per l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia regalandosi mercoledì prossimo l'Atalanta. L'attaccante albanese che in tredici presenze con la ...