Grande Fratello Vip, Zenga crolla: lacrime in confessionale, il motivo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo aver passato giorni di riflessioni e pensieri, Andrea non ha retto e pensando a suo Fratello Nicolò si è ritrovato in un fiume di lacrime L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo aver passato giorni di riflessioni e pensieri, Andrea non ha retto e pensando a suoNicolò si è ritrovato in un fiume diL'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteograndi : La tragedia di un popolo costretto a scegliere fra lasciare l’Italia nelle mani di un incompetente teleguidato da u… - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - Reberebby215 : RT @destructibless: Tommaso quando finisce il grande fratello - amalincuore : Comunque diciamolo ad alta voce: il grande fratello quest’anno è solo di Stefania e di Tommaso -