GameStop | previsto per oggi il refill di consolle E in Italia?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021), il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati nel mondo che si occupa anche della vendita di accessori e supporti per videogiochi, nonché di, ha comunicato tramite un post sui canali social ufficiali, il, pertanto un rifornimento, di nuove unità PlayStation5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch nella giornata di, 21 gennaio 2021. ?Heads up?– A limited number of PlayStation 5, Xbox Series XS, AND Nintendo Switch console bundles will be available tomorrow on https://t.co/CYyCoH1dWE. We’ll let you know when they're live, but you might want to turn on post notifications so you don’t miss out! pic.twitter.com/tC3dUBDbKl—(@) January 20, 2021 L’annunciosembra però riguardare soltanto gli Stati ...