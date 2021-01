Eredità Massimo Cannoletta | la confessione inaspettata su Flavio Insinna

Leggi su chenews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)torna ancora una volta a far parlare di se nonostante il suo addio al quiz sia avvenuto ormai da diverso tempo: il motivo. Fonte foto: webSi torna ancora a parlare del campionissimo del quiz di Rai Uno che per tante settimana ci ha tenuto compagnia facendoci affezionare, cosi come lui ha fatto con tutto il gruppo autoriale e con il conduttore. Tante sono state le volte in cui si è trovato a vincere delle cifre importanti fino al giorno in cui dopo due mesi ha deciso di lasciare, di punto in bianco, senza avvertire nessuno, tra la commozione e il dispiacere generale. “io devo andare a fare il presepe” sono stare queste le parole usate dal concorrente per annunciare il suo addio, parole che hanno commosso anche il padrone di casa che proprio non se lo aspettava. LEGGI ...