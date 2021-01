Dove investire nel 2021? (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Milano, 21/01/2021) - Inizia il nuovo anno ed è tempo di buoni propositi e lunghe liste di obiettivi personali. Impossibile non pensare agli aspetti economici senza domandarsi Dove sia meglio investire i propri soldi nel 2021 per trarne profitto. Dopo un anno, travagliato come il 2020, in grado di stravolgere tutti i piani di inizio anno, tocca di nuovo mettere nero su bianco i traguardi che si vogliono raggiungere, con la speranza che il nuovo anno sia più stabile. Le vicende che hanno condizionato il nostro Paese e tutto il mondo hanno fatto capire, ancora di più, l'importanza di una sapiente gestione del denaro che consenta di affrontare con sicurezza anche momenti di difficoltà o di imprevisti. Tuttavia, è vero che un buon 40% della popolazione italiana risparmia ogni mese, ma è altrettanto vero che, numeri alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Milano, 21/01/) - Inizia il nuovo anno ed è tempo di buoni propositi e lunghe liste di obiettivi personali. Impossibile non pensare agli aspetti economici senza domandarsisia meglioi propri soldi nelper trarne profitto. Dopo un anno, travagliato come il 2020, in grado di stravolgere tutti i piani di inizio anno, tocca di nuovo mettere nero su bianco i traguardi che si vogliono raggiungere, con la speranza che il nuovo anno sia più stabile. Le vicende che hanno condizionato il nostro Paese e tutto il mondo hanno fatto capire, ancora di più, l'importanza di una sapiente gestione del denaro che consenta di affrontare con sicurezza anche momenti di difficoltà o di imprevisti. Tuttavia, è vero che un buon 40% della popolazione italiana risparmia ogni mese, ma è altrettanto vero che, numeri alla ...

lumaca4377 : RT @Ciro_Di_Matteo: @fdragoni Il precedente è gravissimo. Perché un imprenditore dovrebbe investire in Italia e non dove se ti chiudono ti… - Milestemplaris : @fwmurnau_ @VVMM891 @FFunesto di investire sul calcio”, “il partito ti ordina di vendere le tali attività”, diventa… - Milestemplaris : @fwmurnau_ @VVMM891 @FFunesto in ogni azienda massacrata dalla situazione. Ma se a questo aggiungi che Suning gioca… - doveinvestire1 : Sei vuoi sapere #doveinvestire 2021, queste #azioni di borsa scelte da #WarrenBuffett e collaudate nel tempo posson… - Ciro_Di_Matteo : @fdragoni Il precedente è gravissimo. Perché un imprenditore dovrebbe investire in Italia e non dove se ti chiudon… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove investire Dove investire nel 2021. Questi i consigli di Warren Buffett Dove Investire Una targa per Luciana investita sulle strisce

L’incidente era avvenuto un anno fa in via Leopardi Il marito Sergio: «Voglio far riflettere sui temi della sicurezza» ...

Bergamo, ubriaco in scooter fugge all’alt e investe vigile: arrestato

Un agente della polizia locale di Bergamo è stato investito da un uomo di 36 anni in sella a uno scooter, che non si è fermato all'alt per un controllo. L'episodio è accaduto in via Coghetti, non lont ...

L’incidente era avvenuto un anno fa in via Leopardi Il marito Sergio: «Voglio far riflettere sui temi della sicurezza» ...Un agente della polizia locale di Bergamo è stato investito da un uomo di 36 anni in sella a uno scooter, che non si è fermato all'alt per un controllo. L'episodio è accaduto in via Coghetti, non lont ...