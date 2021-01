Design of the Year 2020: premiate le altalene rosa tra USA e Messico (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il premio Design of the Year spetta quest’anno al progetto soprannominato Teeter-Totter, al confine tra USA e Messico. Si tratta di un’installazione che ha messo in contatto i bambini negli Stati Uniti e in Messico. Il tutto attraverso un trio di altalene inserite nel muro di confine dei paesi. La decisione della vittoria del premio Leggi su periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il premioof thespetta quest’anno al progetto soprannominato Teeter-Totter, al confine tra USA e. Si tratta di un’installazione che ha messo in contatto i bambini negli Stati Uniti e in. Il tutto attraverso un trio diinserite nel muro di confine dei paesi. La decisione della vittoria del premio

Design of the Year 2020: premiate le altalene rosa tra USA e Messico

Il progetto soprannominato Teeter-Totter Wall al confine tra USA e Messico è stato incoronato Design of the Year 2020: ecco le altalene rosa.

Il progetto soprannominato Teeter-Totter Wall al confine tra USA e Messico è stato incoronato Design of the Year 2020: ecco le altalene rosa.