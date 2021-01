Covid | 22 e 23 gennaio screening su studenti scuole superiori che tornano in classe dopo la Dad

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L'Aquila - Il Comune dell’Aquila promuoverà una nuova campagna disulla popolazione scolastica, dedicata aglidelleche torneranno in aulaaver seguito le lezioni in didattica a distanzale vacanze natalizie. Le date per l’iniziativa sono il 22 e 23prossimi anche in funzione dei calendari adottati dai vari istituti per lo svolgimento della ‘Dad’ e delle attività in presenza per consentire a tutti quelli che rientreranno in, secondo le percentuali previste dalla normativa vigente, in piena sicurezza. Tre le postazioni attive, dalle 9:30 alle 17:30: drive trough di Monticchio (ex cinema multisala), Musp via Ficara (ex asilo Il Viale) e palestra del liceo Scientfico “A. Bafile” a Colle Sapone. ...