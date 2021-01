Corsa contro il tempo per trovare nuovi costruttori, le trappole di Renzi: i primi voti in cui il governo rischia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel breve incontro «interlocutorio» di Giuseppe Conte con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier ha riferito al Capo dello Stato lo stato dell’arte dei lavori dopo il vertice di maggioranza, in cui si è deciso che l’esecutivo può e deve essere allargato. E in fretta. Già, questo deve avvenire in tempi brevi, come già indicato dal Capo dello Stato nel primo colloquio con il presidente Conte dopo la ritirata da parte del senatore Matteo Renzi dei membri di Italia Viva dell’esecutivo. È necessaria infatti una stabilità solida in tempi rapidi, magari attraverso la creazione di un nuovo gruppo parlamentare, una quarta gamba che supporti l’esecutivo M5s-Pd-LeU, per permettere al governo di poter portare avanti l’attività sia nelle commissioni, sia nelle aule parlamentari. Il governo ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel breve in«interlocutorio» di Giuseppe Conte con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier ha riferito al Capo dello Stato lo stato dell’arte dei lavori dopo il vertice di maggioranza, in cui si è deciso che l’esecutivo può e deve essere allargato. E in fretta. Già, questo deve avvenire in tempi brevi, come già indicato dal Capo dello Stato nel primo colloquio con il presidente Conte dopo la ritirata da parte del senatore Matteodei membri di Italia Viva dell’esecutivo. È necessaria infatti una stabilità solida in tempi rapidi, magari attraverso la creazione di un nuovo gruppo parlamentare, una quarta gamba che supporti l’esecutivo M5s-Pd-LeU, per permettere aldi poter portare avanti l’attività sia nelle commissioni, sia nelle aule parlamentari. Il...

giuliainnocenzi : Il risultato della #crisidigoverno? Che ora la lotta contro la terza ondata in arrivò, la corsa contro il tempo per… - mariocalabresi : Il tunnel dell’inverno e la lotta al #COVID19, cosa dobbiamo aspettarci? L’ho chiesto all’immunologo Alberto… - La7tv : #lariachetira Dopo i ritardi di Pfizer, slitta all'1 febbraio la campagna vaccinale destinata agli over 80. È corsa… - cerucrazia : @FrancescoRe200 @gustatore @UCommentator2 Lukaku vince un contrasto contro Kessie, che gli dà il tempo a Theo di ri… - scnuddobarese : @ROI05841958 In questa stagione è terzo in Campionato, ha vinto il girone di Europa League ed è in corsa in Coppa I… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa contro Conte al Quirinale. Corsa contro il tempo per restare in sella Il Manifesto Non solo contrari: sindaci in campo per un 5G “sostenibile” in Toscana

Nel corso dei mesi scorsi centinaia di sindaci italiani hanno messo ordinanze contro l’implementazione di impianti 5G nei territori da loro amministrati, ...

GF Vip, Dayane contro Tommaso e parla di 'cattiveria': 'É qui solo per la sua carriera'

Tra i concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip 5 vi sono Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Un rapporto decisamente non facile quello tra i due ragazzi di questa edizione che, in diverse occasio ...

Nel corso dei mesi scorsi centinaia di sindaci italiani hanno messo ordinanze contro l’implementazione di impianti 5G nei territori da loro amministrati, ...Tra i concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip 5 vi sono Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Un rapporto decisamente non facile quello tra i due ragazzi di questa edizione che, in diverse occasio ...