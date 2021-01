Coronavirus, Faq del Governo: sì al “rientro” nella seconda casa (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dal 16 gennaio sempre possibile fare rientro nella seconde casa, anche se questa si trova fuori dalla Regione o dalla Province Autonoma. A chiarirlo è il Governo nelle ormai consuete Faq – Frequently Asked Questions – pubblicate dall’esecutivo per chiarire le misure sulle restrizione per limitare la diffusione del contagio da in Italia. nella spiegazione si sottolinea che la tale misura si applica però solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione. “Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare ‘rientro‘ alla propria residenza, domicilio o ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dal 16 gennaio sempre possibile fareseconde, anche se questa si trova fuori dalla Regione o dalla Province Autonoma. A chiarirlo è ilnelle ormai consuete Faq – Frequently Asked Questions – pubblicate dall’esecutivo per chiarire le misure sulle restrizione per limitare la diffusione del contagio da in Italia.spiegazione si sottolinea che la tale misura si applica però solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione. “Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare ‘‘ alla propria residenza, domicilio o ...

