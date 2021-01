Coppa Italia, Lazio - Parma 2 - 1. Decide un'autorete di Colombo al 90' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lazio ai quarti di Coppa Italia , ma con fatica. I biancocelesti sbloccano il risultato con Parolo , poi vengono ripresi da Mihaila . In pieno recupero è un' autogol di Colombo , su conclusione di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021)ai quarti di, ma con fatica. I biancocelesti sbloccano il risultato con Parolo , poi vengono ripresi da Mihaila . In pieno recupero è un' autogol di, su conclusione di ...

AntoVitiello : Ufficiale la data della Coppa Italia. Il derby ai quarti di finale Inter-Milan sarà il 26 gennaio ore 20,45 diretta RAI 1 - Inter : ??? | TABELLONE Completato il tabellone della Coppa Italia: nerazzurri impegnati il 26 a San Siro nel #DerbyMilano ?? - socios : Only one Paolo Maldini. Serie A: ?????????????? Coppa Italia: ?? Supercoppa Italiana: ?????????? Champions League: ?????????? Super… - biscardi95 : RT @enzomarangio: Il 17 giugno scorso, #Agnelli mise la medaglia d'oro al collo dei rivali del #Napoli per la vittoria della Coppa Italia,… - filadelfo72 : Calcio Coppa Italia 2021, ecco date e orari partite quarti di finale -