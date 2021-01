Commercialisti, Moretta: “Non c’è più tempo serve maggiore impegno dello Stato” (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Se vogliamo realmente salvare il mondo produttivo, è necessario un impegno più consistente da parte dello Stato, che deve sopperire in maniera efficiente al calo di fatturato di tantissime imprese. Dopo ogni grande crisi c’è la necessità di ricostruire, ma servono interventi rapidi: non c’è più tempo da perdere, altrimenti ci ritroveremo i tribunali stracolmi di società fallite, soprattutto le piccole e medie imprese”. Questo l’allarme lanciato dal presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, Vincenzo Moretta, nel corso del forum “Pandemia, crisi senza fine”, promosso da Mattina 9, il morning show condotto da Mariù Adamo in onda su Canale 9 – 7 Gold. “I Commercialisti – ha sottolineato Moretta – ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Se vogliamo realmente salvare il mondo produttivo, è necessario unpiù consistente da parte, che deve sopperire in maniera efficiente al calo di fatturato di tantissime imprese. Dopo ogni grande crisi c’è la necessità di ricostruire, ma servono interventi rapidi: non c’è piùda perdere, altrimenti ci ritroveremo i tribunali stracolmi di società fallite, soprattutto le piccole e medie imprese”. Questo l’allarme lanciato dal presidente dell’Ordine dei dottorie degli esperti contabili di Napoli, Vincenzo, nel corso del forum “Pandemia, crisi senza fine”, promosso da Mattina 9, il morning show condotto da Mariù Adamo in onda su Canale 9 – 7 Gold. “I– ha sottolineato– ...

