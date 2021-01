Cairo: “Giampaolo? Un fallimento. Tutti hanno messo qualcosa per non farlo funzionare” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha presentato il nuovo allenatore, Davide Nicola, in conferenza stampa assieme a lui. “Sempre in contatto anche in questi anni. Era un capitano senza fascia, faceva gruppo e abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Rivederlo mi ha fatto piacere. Oggi non bella giornata perché si è esonerato un allenatore: sinonimo di fallimento, Tutti hanno messo del loro per non farlo funzionare. Non c’è il pubblico allo stadio, ci penalizza perché ci davano grande spinta. E in casa, infatti, non abbiamo ancora mai vinto. Mi dispiace per Giampaolo, ero legato e mi avrebbe fatto piacere cominciare un nuovo ciclo. Gli faccio in bocca al lupo, oggi qui con Davide. Presentare Davide è un qualcosa di positivo: bel ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il presidente del Torino, Urbano, ha presentato il nuovo allenatore, Davide Nicola, in conferenza stampa assieme a lui. “Sempre in contatto anche in questi anni. Era un capitano senza fascia, faceva gruppo e abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Rivederlo mi ha fatto piacere. Oggi non bella giornata perché si è esonerato un allenatore: sinonimo didel loro per non. Non c’è il pubblico allo stadio, ci penalizza perché ci davano grande spinta. E in casa, infatti, non abbiamo ancora mai vinto. Mi dispiace per, ero legato e mi avrebbe fatto piacere cominciare un nuovo ciclo. Gli faccio in bocca al lupo, oggi qui con Davide. Presentare Davide è undi positivo: bel ...

