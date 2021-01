Yolanthe Cabau | “Con Sneijder era impossibile andare avanti | ho il cuore a pezzi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Poco meno di due anni fa è terminato il matrimonio tra Wesley. L’ex trequartista olandese ha dovuto fare i conti con la fine della relazione con la bellissima modella, che in un’intervista torna sull’argomento e rivela di avere ancora ila pazzi: “Semplicemente non si potevapiù. Il mioè a, solo ora mi rendo conto di quanto sia pericoloso concedersi completamente a qualcun altro. Ho dovuto leggere sulle riviste che dipendeva da me o che si trattava solo di soldi. Mai prima d’ora ho provato un tale dolore”. SportFace.