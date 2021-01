Variante covid: alcune mascherine sono inefficaci (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con le varianti di covid-19 attualmente in circolazione, ci si pone il problema delle mascherine. Le nuove varianti sono infatti più contagiose e più resistenti (anche se non vi sono evidenze scientifiche che siano più letali) ed è per questo che ci si domanda se le mascherine che tutti conosciamo possano essere sufficienti a proteggerci da eventuali infezioni. Olivier Véran, il Ministro della Salute francese, in un’intervista in una radio locale, ha specificato che le uniche mascherine a garantire protezione dai contagi sono “quelle chirurgiche e le FFP“, aggiungendo che queste garantiscono una protezione “al 90%, mentre quelle comuni di stoffa solo al 70%”. Ha poi parlato dell’attuale situazione pandemica della Francia, osservando come la loro situazione sia ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con le varianti di-19 attualmente in circolazione, ci si pone il problema delle. Le nuove variantiinfatti più contagiose e più resistenti (anche se non vievidenze scientifiche che siano più letali) ed è per questo che ci si domanda se leche tutti conosciamo possano essere sufficienti a proteggerci da eventuali infezioni. Olivier Véran, il Ministro della Salute francese, in un’intervista in una radio locale, ha specificato che le unichea garantire protezione dai contagi“quelle chirurgiche e le FFP“, aggiungendo che queste garantiscono una protezione “al 90%, mentre quelle comuni di stoffa solo al 70%”. Ha poi parlato dell’attuale situazione pandemica della Francia, osservando come la loro situazione sia ...

Agenzia_Ansa : #Covid, isolata nuova variante in #California, uno degli Stati americani più colpiti dalla pandemia #ANSA - Agenzia_Ansa : #Svizzera, le autorità sanitarie hanno messo in #quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz… - fattoquotidiano : Covid, la variante brasiliana? L’infettivologo Massimo Galli: “Tosta, ci tocca studiare parecchio” - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Italia: Oms: la variante inglese è arrivata in 60 paesi - cschannel_news : Covid: Oms, la variante inglese diffusa in almeno 60 Paesi -