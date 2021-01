UOMINI E DONNE anticipazioni: bacio tra SOPHIE e GIORGIO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Manca davvero poco per una nuova e attesissima puntata di UOMINI e DONNE, il dating show più amato e seguito della televisione generalista. Scopriamo insieme cosa vedremo quest’oggi nel salotto di Maria De Filippi. Innanzitutto verremo aggiornati sui progressi di SOPHIE con i suoi due corteggiatori. Matteo l’ha invitata a pranzo e le ha regalato una stampa delle loro esterne. Tra i due sembra essere tornata finalmente la serenità e il Ranieri è intenzionato a godersi fino all’ultimo i momenti felici con la modella. L’uomo in studio si dirà molto entusiasta dell’esterna fatta con SOPHIE, della quale si definirà sempre più innamorato. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) La Codegoni è uscita anche con GIORGIO, che l’ha invitata a cena riuscendole a strappare un ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Manca davvero poco per una nuova e attesissima puntata di, il dating show più amato e seguito della televisione generalista. Scopriamo insieme cosa vedremo quest’oggi nel salotto di Maria De Filippi. Innanzitutto verremo aggiornati sui progressi dicon i suoi due corteggiatori. Matteo l’ha invitata a pranzo e le ha regalato una stampa delle loro esterne. Tra i due sembra essere tornata finalmente la serenità e il Ranieri è intenzionato a godersi fino all’ultimo i momenti felici con la modella. L’uomo in studio si dirà molto entusiasta dell’esterna fatta con, della quale si definirà sempre più innamorato. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) La Codegoni è uscita anche con, che l’ha invitata a cena riuscendole a strappare un ...

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - maagnetoo : RT @rammsya: Le donne muoiono letteralmente per colpa del patriarcato ma gli uomini frignano perché 'anche noi subiamo conseguenze' tipo no… - runlovers : Nelle gare di endurance estreme sta succedendo da un po' di tempo una cosa: le donne battono gli uomini. Il segreto… -