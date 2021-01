Uomini e Donne anticipazioni 20 gennaio: Sophie Codegoni ed il bacio “censurato”, tensione in studio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di mercoledì 20 gennaio 2021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, cosa è successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 20 gennaio 2021)della puntata didi mercoledì 202021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., cosa è successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

