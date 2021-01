UE propone estensione aiuti di stato a tutto il 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha proposto agli Stati membri di prolungare il regime temporaneo deglidisino al 31 dicembre, a causa del prolungarsi della pandemia e dell’elevato numero di contagi che ancora si registrano in Europa. Lo schema, messo in piedi nel marzo scorso allo scoppio dell’emergenza sanitaria, sidi sostenere le economie europee durante la pandemia, offrendo un sostegno ai settori in maggiore difficoltà, come il trasporto aereo, la ristorazione, il turismo e l’intrattenimento, ed evitando una emorragia di posti di lavoro. La UE vista la “durata prolungata” della crisi, sta anche pensando di aumentare i massimali e la soglia di copertura dei costi fissi. L’attuale schema prevede dei massimali di 120 mila euro per le imprese della pesca e dell’acquacultura, 100 mila ...