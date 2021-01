Terribile schianto a Giugliano | auto si ribalta in via Togliatti

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Risale alla notte scorsa il brutto incidente in via Palmiro. Come testimonia la foto inviata alla nostra redazione, una Citroen blu si èta su di un lato dopo essersicontro un albero. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento, ma pare si è trattato di un incidentenomo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.