Stellantis - Tavares vede i sindacati | conferme su un forte impegno in Italia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Carlossembra aver alleviato i timori espressi daini sulle conseguenze della nascita di: al termine dell'incontro virtuale svoltosi tra l'amministratore delegato del nuovo gruppo e i rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, sono emerse espressioni di generale soddisfazione per le parole e - soprattutto - per le rassicurazioni del manager portoghese sul ruolo della rete produttivana. In sintesi, il manager portoghese ha escluso ancora una volta la chiusura di stabilimenti e ribadito l'obiettivo di rilanciare i marchini, a partire dall'Alfa Romeo e dalla Maserati. "L'è centrale". "ci ha assicurato che l'è centrale per", ...