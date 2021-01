Sarah Thomas sarà la prima donna ad arbitrare nel Superbowl (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A quasi tre settimane dal Superbowl, uno degli eventi sportivi più importanti del mondo, nel team di arbitri è stata annunciata anche Sarah Thomas: una decisione storica, perché sarà la prima donna a far parte della squadra arbitrale (composta da 7 persone) di questa sfida. Sarah Thomas, 46 anni, negli ultimi due anni aveva già arbitrato più volte nei playoff di NFL, mentre il suo debutto assoluto risale al 2017. Il suo ruolo è quello di down maker, cioè l’ufficiale che posiziona la catena che indica le 10 yard da guadagnare per conquistare un primo down. Ancora da scoprire le squadre che si contenderanno il titolo: i campioni in carica di Kansas City sfideranno i Buffalo Bills nella prima finale di Conference; nell’altra, Green Bay ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A quasi tre settimane dal, uno degli eventi sportivi più importanti del mondo, nel team di arbitri è stata annunciata anche: una decisione storica, perchélaa far parte della squadra arbitrale (composta da 7 persone) di questa sfida., 46 anni, negli ultimi due anni aveva già arbitrato più volte nei playoff di NFL, mentre il suo debutto assoluto risale al 2017. Il suo ruolo è quello di down maker, cioè l’ufficiale che posiziona la catena che indica le 10 yard da guadagnare per conquistare un primo down. Ancora da scoprire le squadre che si contenderanno il titolo: i campioni in carica di Kansas City sfideranno i Buffalo Bills nellafinale di Conference; nell’altra, Green Bay ...

napolista : Sarah Thomas sarà la prima donna ad arbitrare nel Superbowl 46 anni, da quattro stagioni in NFL, è un giudice di do… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #NFL Sarah #Thomas sarà la prima donna ad arbitrare il Super Bowl: la partita è in programma il 7 febbraio https://t.… - sportface2016 : #NFL Sarah #Thomas sarà la prima donna ad arbitrare il Super Bowl: la partita è in programma il 7 febbraio - erroriarbitrali : RT @DAZN_IT: Sarah Thomas sarà la prima donna nella storia ad arbitrare nel #SuperBowl ?? #WonderfulWednesday #NFLDAZNItaly - DarioCostanzo7 : RT @DAZN_IT: Sarah Thomas sarà la prima donna nella storia ad arbitrare nel #SuperBowl ?? #WonderfulWednesday #NFLDAZNItaly -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Thomas Superbowl 2021, Sarah Thomas sarà il primo arbitro donna della storia nella finalissima NFL Stretto web Nfl, Sarah Thomas, la prima donna che arbitrerà in un Super bowl

C'è una signora dai capelli biondi e gli occhi attenti a misurare le yard e le chiusure o meno dei down nella crew arbitrale del prossimo Super Bowl. Si chiama Sarah Thomas è sarà la prima donna ad ar ...

NFL, Sarah Thomas prima donna ad arbitrare al Super Bowl

Sarah Thomas sarà la prima donna ad arbitrare al Super Bowl: la 46enne lo farà alla sesta stagione in NFL come giudice di down. Thomas farà parte della squadra di arbitri che dirigerà la sfida per il ...

C'è una signora dai capelli biondi e gli occhi attenti a misurare le yard e le chiusure o meno dei down nella crew arbitrale del prossimo Super Bowl. Si chiama Sarah Thomas è sarà la prima donna ad ar ...Sarah Thomas sarà la prima donna ad arbitrare al Super Bowl: la 46enne lo farà alla sesta stagione in NFL come giudice di down. Thomas farà parte della squadra di arbitri che dirigerà la sfida per il ...