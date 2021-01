Sampdoria | sondaggio per Santon della Roma Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Sportitalia, laavrebbe messo nel mirino Davide, terzino in uscita dallaSfumato l’acquisto di Sanasi Sy dall’Amiens, laè alla ricerca di un terzino da regalare a Claudio Ranieri. Secondo quanto riporta Sportitalia, il club blucerchiato starebbe facendo passi avanti per Davide, terzino in uscita dallain grado di giocare sia a sinistra che a destra. Leggi su Calcionews24.com