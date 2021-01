Parma, Conti non vede l’ora: «Sono già pronto, ho parlato con D’Aversa» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Manca ormai pochissimo al passaggio di Andrea Conti al Parma: ecco le prime dichiarazioni del terzino sulla nuova esperienza Andrea Conti sarà un nuovo giocatore del Parma. Ecco le sue prime parole: subito carico in vista della gara contro la Sampdoria. «Sono già pronto, forza Parma. Sono molto contento, ho parlato con il mister, già lo conoscevo. Darò sicuramente il massimo e spero di riuscire a dare il mio contributo». ContiNUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Manca ormai pochissimo al passaggio di Andreaal: ecco le prime dichiarazioni del terzino sulla nuova esperienza Andreasarà un nuovo giocatore del. Ecco le sue prime parole: subito carico in vista della gara contro la Sampdoria. «già, forzamolto contento, hocon il mister, già lo conoscevo. Darò sicuramente il massimo e spero di riuscire a dare il mio contributo».NUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

