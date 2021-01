One Night in Miami..., il protagonista: “Questo è un Malcom X diverso, che non si trova su YouTube” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La video intervista a Kingsley Ben-Adir, protagonista di One Night in Miami..., film d'esordio alla regista di Regina King, in cui è Malcom X. Su Amazon Prime Video. Dopo essere stato presentato fuori concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, One Night in Miami..., splendido esordio alla regia dell'attrice premio Oscar Regina King, è disponibile dal 15 gennaio su Amazon Prime Video. Tra i film più belli di Questo 2021 (di cui sentiremo sicuramente parlare agli Oscar), è la trasposizione cinematografica dell'omonima opera teatrale di Kemp Powers (anche co-regista di Soul della Pixar). Ambientato nella Miami del 1964, racconta una notte molto particolare, in cui Malcom X, Sam Cooke, Jim Brown e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La video intervista a Kingsley Ben-Adir,di Onein..., film d'esordio alla regista di Regina King, in cui èX. Su Amazon Prime Video. Dopo essere stato presentato fuori concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Onein..., splendido esordio alla regia dell'attrice premio Oscar Regina King, è disponibile dal 15 gennaio su Amazon Prime Video. Tra i film più belli di2021 (di cui sentiremo sicuramente parlare agli Oscar), è la trasposizione cinematografica dell'omonima opera teatrale di Kemp Powers (anche co-regista di Soul della Pixar). Ambientato nelladel 1964, racconta una notte molto particolare, in cuiX, Sam Cooke, Jim Brown e ...

La video intervista a Kingsley Ben-Adir, protagonista di One Night in Miami..., film d'esordio alla regista di Regina King, in cui è Malcom X. Su Amazon Prime Video. Dopo essere stato presentato fuori ...

Quella notte a Miami: Aldis Hodge ha avuto la benedizione di Jim Brown

Il celebre giocatore della NFL poi divenuto a sua volta attore ha apprezzato molto l'interpretazione di Aldis Hodge nel film.

