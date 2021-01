Nuovo record di decessi in Regno Unito: 1.820 in 24 ore. Olanda verso il coprifuoco da domani: prima volta nel dopoguerra (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per il secondo giorno di fila la Gran Bretagna fa registrare un Nuovo record di vittime giornaliere causate dal coronavirus. Sono 1.820, contro i 1.610 di ieri, i decessi delle ultime 24 ore. Il Paese è alle prese con una variante più aggressiva del virus che il lockdown nazionale sta solo lentamente frenando e che fa sentire ora i suoi effetti sui decessi a un paio di settimane dai picchi sui contagi. Sono invece quasi 39mila i nuovi casi certificati su quasi 580mila test. I Paesi Bassi si apprestano a imporre, da domani, il coprifuoco tra le strette che saranno annunciate oggi in tutto il Paese per limitare la circolazione del coronavirus, secondo quanto riportano i media locali. Si tratta della prima volta che un provvedimento del genere viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per il secondo giorno di fila la Gran Bretagna fa registrare undi vittime giornaliere causate dal coronavirus. Sono 1.820, contro i 1.610 di ieri, idelle ultime 24 ore. Il Paese è alle prese con una variante più aggressiva del virus che il lockdown nazionale sta solo lentamente frenando e che fa sentire ora i suoi effetti suia un paio di settimane dai picchi sui contagi. Sono invece quasi 39mila i nuovi casi certificati su quasi 580mila test. I Paesi Bassi si apprestano a imporre, da, iltra le strette che saranno annunciate oggi in tutto il Paese per limitare la circolazione del coronavirus, secondo quanto riportano i media locali. Si tratta dellache un provvedimento del genere viene ...

