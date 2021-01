Non passa la mozione contro Elena Donazzan per aver cantato Faccetta Nera. E la sinistra rosica (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Non passa la mozione di riserva discussa in Consiglio regionale veneto contro l’assessore al lavoro e all’istruzione Elena Donazzan. Il tentativo della sinistra di «far fuori» l’esponente di Fratelli d’Italia per aver cantato Faccetta Nera alla trasmissione radiofonica La Zanzara è naufragato ieri grazie all’astensione compatta della Lega e della Lista Zaia presidente. L’intervento a La Zanzara Elena Donazzan, l’assessore regionale più longevo e apprezzato nella politica veneta, era finita nel tritacarne mediatico antifascista per aver aver accennato scherzosamente il motivetto di Faccetta Nera – su ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Nonladi riserva discussa in Consiglio regionale venetol’assessore al lavoro e all’istruzione. Il tentativo delladi «far fuori» l’esponente di Fratelli d’Italia peralla trasmissione radiofonica La Zanzara è naufragato ieri grazie all’astensione compatta della Lega e della Lista Zaia presidente. L’intervento a La Zanzara, l’assessore regionale più longevo e apprezzato nella politica veneta, era finita nel tritacarne mediatico antifascista peraccennato scherzosamente il motivetto di– su ...

