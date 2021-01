Maxime Lopez | “Ho fatto di tutto per giocare a Marsiglia ma nulla contro Boas”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)è diventato un elemento importante per il Sassuolo ma non nasconde la delusione per non essere riuscito a trovare spazio nel. Il calciatore, arrivato da poco tra i neroverdi, si sta rivelando prezioso per gli schemi di Roberto De Zerbi. Una bella rivincita dopo quanto successo in terra francese: “Hodiperanche a, ma posso dire che apprezzo Villas: avevamo una buona relazione al di fuori del calcio, anche se sul campo non è andata molto bene“. “Ammetto che abbiamo avuto i nostri scontri perché ho anche io il mio carattere” ha spiegatoa Telefoot, “ma non c’è niente di nascosto tra di noi, lui mi ha sempre detto quello che pensava e io altrettanto. Rimane tra di noi in ...