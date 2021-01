"Mattarella constata una estrema fragilità". Dal Colle campane a morto per Conte: "Se fra 2 mesi...", fine dei giochi | Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Anche il Quirinale constata l'estrema fragilità del governo di Giuseppe Conte". Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera e interprete più "ascoltato" del verbo di Sergio Mattarella, mette in guardia la maggioranza. In Collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 spiega: "Conte potrebbe non presentarsi al Quirinale, continuando la sua navigazione con la benedizione del Parlamento. Ma sui temi urgenti non si può più perdere tempo. Mattarella in questi due anni ha spiegato un po' di cose a Conte, non dimentichiamo che ha insegnato diritto parlamentare e diritto costituzionale, è il suo pane". "Se deve fare i corsi Mattarella coi politici di oggi è inquietante", ironizza la Merlino. Quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Anche il Quirinalel'del governo di Giuseppe". Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera e interprete più "ascoltato" del verbo di Sergio, mette in guardia la maggioranza. Ingamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 spiega: "potrebbe non presentarsi al Quirinale, continuando la sua navigazione con la benedizione del Parlamento. Ma sui temi urgenti non si può più perdere tempo.in questi due anni ha spiegato un po' di cose a, non dimentichiamo che ha insegnato diritto parlamentare e diritto costituzionale, è il suo pane". "Se deve fare i corsicoi politici di oggi è inquietante", ironizza la Merlino. Quindi ...

