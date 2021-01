LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzhbuhel in DIRETTA: dominio statunitense sulla Streif! Dominik Paris non forza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA Prova DI Discesa FEMMINILE A CRANS MONTANA 12.10 Lo svizzero Marco Odermatt chiude 16° a 1.43, mentre il suo connazionale Gilles Roulin è solo 29° a 3.97. 12.08 L’austriaco Daniel Danklmaier chiude i primi 30. Al comando lo statunitense Ryan Cochran-Siegle in 1:56.89 con 35 centesimi sul connazionale Travis Ganong. Terzo Hannes Reichelt a 48. Quarto Beat Feuz a 57 centesimi, quinto Jared Goldberg a 57, sesto il tedesco Andreas Sander a 61 davanti al connazionale Romed Baumann. Ottavo Johan Clarey a 74 centesimi, nono il suo connazionale Matthieu Bailet a 79, quindi decimo Josef Ferstl a 84. 23° Matteo Marsaglia a 1.98, 26° Dominik Paris a 2.36. 12.07 Lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMADIFEMMINILE A CRANS MONTANA 12.10 Lo svizzero Marco Odermatt chiude 16° a 1.43, mentre il suo connazionale Gilles Roulin è solo 29° a 3.97. 12.08 L’austriaco Daniel Danklmaier chiude i primi 30. Al comando loRyan Cochran-Siegle in 1:56.89 con 35 centesimi sul connazionale Travis Ganong. Terzo Hannes Reichelt a 48. Quarto Beat Feuz a 57 centesimi, quinto Jared Goldberg a 57, sesto il tedesco Andreas Sander a 61 davanti al connazionale Romed Baumann. Ottavo Johan Clarey a 74 centesimi, nono il suo connazionale Matthieu Bailet a 79, quindi decimo Josef Ferstl a 84. 23° Matteo Marsaglia a 1.98, 26°a 2.36. 12.07 Lo ...

OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Prova Discesa Kitzhbuhel in DIRETTA: gli atleti saggiano le condizioni della Streif! - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino leggendaria! Qu... - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom 2 Flachau in DIRETTA: prima vittoria per Foss-Solevaag. 11° il greco Ginnis! - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom 2 Flachau in DIRETTA: comanda Foss-Solevaag la prima manche, Vinatzer 26° con freno a mano… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom 2 Flachau in DIRETTA: Manfred Moelgg migliore degli italiani -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia subito in testa, azzurre scatenate! Marta Bassino è in viaggio OA Sport LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia e Bassino alle prese con una pista tecnica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming del week end di Coppa del Mondo a Crans Montana - Classifica di Coppa del Mondo femminile - Le azzurre convocate per le gare ...

LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzhbuehl in DIRETTA: Dominik Paris inizia a studiare la Streif

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel - Programma e tv del fine settimana Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming del week end di Coppa del Mondo a Crans Montana - Classifica di Coppa del Mondo femminile - Le azzurre convocate per le gare ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel - Programma e tv del fine settimana Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera ...