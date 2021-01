“L’incidente di Alex Zanardi non è stato causato da un’invasione di corsia del tir”: la conclusione finale della perizia chiesta dai pm (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’impatto tra Alex Zanardi e il camion “si è verificato non a causa dell’invasione di corsia” da parte del mezzo pesante “ma a causa della presenza del veicolo” pesante stesso. È questa la conclusione del perito della procura di Siena, Dario Vangi, nelle integrazioni alla sua relazione che gli erano state chieste dopo averla depositata nei giorni scorsi. Il tir, secondo il consulente, non ha oltrepassato la linea di mezzeria entrando nella corsia opposta e scontrandosi contro l’handbike di Zanardi lungo la strada provinciale tra Pienza e San Quirico d’Orcia il 19 giugno dello scorso anno. Il chiarimento era atteso dalla procura per chiudere l’inchiesta e decidere così se archiviare la posizione del camionista alla guida del mezzo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’impatto trae il camion “si è verificato non a causa dell’invasione di” da parte del mezzo pesante “ma a causapresenza del veicolo” pesante stesso. È questa ladel peritoprocura di Siena, Dario Vangi, nelle integrazioni alla sua relazione che gli erano state chieste dopo averla depositata nei giorni scorsi. Il tir, secondo il consulente, non ha oltrepassato la linea di mezzeria entrando nellaopposta e scontrandosi contro l’handbike dilungo la strada provinciale tra Pienza e San Quirico d’Orcia il 19 giugno dello scorso anno. Il chiarimento era atteso dalla procura per chiudere l’ine decidere così se archiviare la posizione del camionista alla guida del mezzo, ...

