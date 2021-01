LEC | Logitech sarà ancora partner per il 2021 e il 2022 | rinnovato l’accordo

Leggi su esports247

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)tra gli sponsor ufficiali del League of Legends European Championship (LEC) non solo per il, ma anche per il. La notizia è stata comunicata nelle scorse ore da Riot Games.G è uno dei principali sostenitori della LEC dal 2019, pertanto con questo rinnovo il marchio può festeggiare il suo terzo anno consecutivo comeufficiale. Nel nuovo accordo è previsto cheG continui a fornire ai giocatori di LEC gli accessori di gioco.viene definito come “uno dei migliori fornitori di periferiche di gioco al mondo” da Alban Dechelotte, Head of Sponsorships e New Business EU Esports di Riot Games, ed è per questo che il rinnovo per il terzo anno consecutivo viene salutato con ...