Le mani della camorra sulla Toscana

AGI - Con l'operazione 'Minerva', i finanzieri del Comando provinciale di Firenze e dello Scico, nell'ambito dell'azione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze hanno svelato un sistema di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-imprenditoriale della Toscana che agiva attraverso l'attività illecita di 23 società edilizie e immobiliari. Importante il bilancio: 34 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di essere legate al clan camorristico dei 'Casalesi', in particolare alla fazione del boss Michele Zagaria. I reati finanziari si concentravano, in particolare, nelle province di Firenze, Pistoia e Lucca. Le misure disposte del Gip di Firenze, Federico Zampaoli, quasi tutte eseguite in Campania, prevedono per 4 indagati il carcere, per 6 i domiciliari. Ma anche 9 obblighi di dimora e 15 interdizioni ...

- si offra la possibilità ai fedeli lungo il percorso della processione di igienizzarsi le mani. Il 3 febbraio, giorno della memoria di San Biagio, per la tradizionale benedizione della gola, si proce ...

Crisi di governo, il sì di Mariarosaria Rossi, l’ex fedelissima finita ai margini: «Non ne ho parlato con Berlusconi»

ROMA Si sentiva tradita e non l’ha mai nascosto, ma certo nessuno si aspettava il suo voto di fiducia al governo guidato da Giuseppe Conte. E invece Mariarosaria Rossi, 48 anni, senatrice di Forza Ita ...

ROMA Si sentiva tradita e non l'ha mai nascosto, ma certo nessuno si aspettava il suo voto di fiducia al governo guidato da Giuseppe Conte. E invece Mariarosaria Rossi, 48 anni, senatrice di Forza Ita ...