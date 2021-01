Lazio, Luiz Felipe si opererà: 2-3 mesi di stop (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Luiz Felipe, da tempo dolorante alla caviglia destra, ha scelto di operarsi già domani a Monaco. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, l’operazione in artroscopia, risultata necessaria dopo il consulto in Germania della giornata di ieri, servirà a sistemare la cartilagine della caviglia. Nonostante lo staff medico della Lazio abbia provato a consigliare la fine della stagione attuando una terapia conservativa, il difensore brasiliano ha optato per l’operazione immediata per non compromettere il proseguo della carriera. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021), da tempo dolorante alla caviglia destra, ha scelto di operarsi già domani a Monaco. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, l’operazione in artroscopia, risultata necessaria dopo il consulto in Germania della giornata di ieri, servirà a sistemare la cartilagine della caviglia. Nonostante lo staff medico dellaabbia provato a consigliare la fine della stagione attuando una terapia conservativa, il difensore brasiliano ha optato per l’operazione immediata per non compromettere il proseguo della carriera. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

zazoomblog : Doppia tegola per la Lazio: out Luis Alberto e Luiz Felipe - #Doppia #tegola #Lazio: #Alberto - Max_883 : RT @il_legge: #calciomercato #lazio: lo avevamo anticipato in esclusiva, la #Lazio ha scelto: tornerà sul mercato per sostituire Luiz #feli… - il_legge : #calciomercato #lazio: lo avevamo anticipato in esclusiva, la #Lazio ha scelto: tornerà sul mercato per sostituire… - AleDelpo98 : @OfficialSSLazio Con lo stop di Luiz Felipe, Sokratis svincolato è da prendere prima di subito !!! Avanti Lazio, avanti laziali ?????? - ssimon1900 : RT @UomoRango: #forzalaziocarica #sololalazio #sfl finita la perculatio, pensiamo alla Lazio! se Luiz Felipe Ramos Marchi non recupera..… -