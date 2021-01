Lazio, infortunio Luiz Felipe: il brasiliano si opera (Di mercoledì 20 gennaio 2021) infortunio Luiz Felipe, il giocatore si sottoporrà all’intervento alla caviglia nei prossimi giorni, out almeno due mesi Brutta tegola in casa Lazio. Inzaghi perde Luiz Felipe. Il brasiliano ha infatti deciso di operarsi, dopo la visita in Germania: tra domani e dopodomani andrà sotto i ferri per risolvere definitivamente il problema alla caviglia. I tempi di recupero si preannunciano già molto lunghi, tra i 60 ed i 70 giorni. Ora toccherà alla società trovare rinforzi pronti per la difesa biancoceleste. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021), il giocatore si sottoporrà all’intervento alla caviglia nei prossimi giorni, out almeno due mesi Brutta tegola in casa. Inzaghi perde. Ilha infatti deciso dirsi, dopo la visita in Germania: tra domani e dopodomani andrà sotto i ferri per risolvere definitivamente il problema alla caviglia. I tempi di recupero si preannunciano già molto lunghi, tra i 60 ed i 70 giorni. Ora toccherà alla società trovare rinforzi pronti per la difesa biancoceleste. Leggi su Calcionews24.com

