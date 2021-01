Il pusher prova a lanciare l' hashish dalla finestra | ma finisce in manette a 19 anni

Ultime Notizie dalla rete : pusher prova

Corriere Adriatico

TREIA - Un giovane arrestato dalla polizia per spaccio. L’operazione è stata portata a termine a Treia nella tarda serata di martedì dai poliziotti di Macerata, che ...Un pusher ha aggredito i poliziotti che lo avevano fermato per un controllo, tanto che, per bloccarlo, è servito l'intervento dei passanti. E' successo tutto ieri in Barriera di Milano. L'uomo, in via ...