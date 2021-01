Il Meteo per l’Italia del 20 gennaio, piogge diffuse e temperature in rialzo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nuvolosità diffusa e compatta su tutta Italia, deboli nevicate sulla Alpi e temperature in netta risalita, non sono attive allerta Meteo da parte della Protezione Civile: queste le principali previsioni di oggi mercoledì 20 gennaio 2021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 19 gennaio, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 20 gennaio la cartina dell’Italia è verde e non sono pertanto attive allerta su tutte le regioni della Penisola. Il bollettino nazionale di criticità e allerta Meteo-idro è il quadro di sintesi delle allerte diramate a livello regionale per rischio idraulico, idrogeologico e rischio ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nuvolosità diffusa e compatta su tutta Italia, deboli nevicate sulla Alpi ein netta risalita, non sono attive allertada parte della Protezione Civile: queste le principali previsioni di oggi mercoledì 202021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 19, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 20la cartina delè verde e non sono pertanto attive allerta su tutte le regioni della Penisola. Il bollettino nazionale di criticità e allerta-idro è il quadro di sintesi delle allerte diramate a livello regionale per rischio idraulico, idrogeologico e rischio ...

Firenze, 20 gennaio 2021 - Mille morti in 40 giorni, poco più di un mese, per un totale odierno di 4.020 vittime di Covid dall'inizio dell'epidemia. Così si allunga in Toscana la striscia di decessi c ...

Domani biancorossi attesi dal recupero col Matelica

Neppure il tempo per respirare per il Carpi che già domani dovrà calcare il terreno di gioco per recuperare la sedicesima giornata persa lo scorso 19 dicembre a causa del focolaio di Covid-19. L’appun ...

