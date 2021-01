‘Il corpo di mio figlio non è il mio | sopprimerlo non è una mia scelta’ | a Roma ritornano i manifesti contro l’aborto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quarantatré anni da quandoin Italia non è più considerato reato. Lunghe battaglie, manifestazioni e proteste prima di poter cantare vittoria con l’entrata in vigore della legge, meglio conosciuta come 194, del 1978 che ha depenalizzato. Eppure, a distanza di anni, c’è chi considera l’interruzione di gravidanza ancora come atto ignobile, un reato tutto da punire e condannare. Come se il tempo fosse sì trascorso, ma senza fare passi in avanti. Tutt’altro. Nel 2021 siamo ancora qui a parlare di quella che è (e dovrebbe essere) a tutti gli effetti una libera scelta della donna. Avevano tanto indignato e fatto scalpore iapparsi a dicembre in più città d’Italia, daa Milano: “Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva”. Cartelloni immensi realizzati da Pro Vita & Famiglia, ...