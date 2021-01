Il cinema è ancora aperto

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Chi tace, tace, ma anche il silenzio ha una voce. E comunque qualcosa vuol dire se, per la prima volta in questo settennato, che pure di momenti complicati ne ha attraversati parecchi, dal Quirinale arriva una ferma consegna del silenzio. E cioè né formalmente, né informalmente viene raccontato, neanche in termini generali, come sia andato l’incontro con Conte, salito al Colle per informare il capo dello Stato sui classici “sviluppi della crisi”. Va bene, non è infondato pesare che a Mattarella non sia piaciuto lo spiegamento di telecamere sotto il Quirinale, con annesso carico di aspettative attorno al colloquio, evidentemente non risolutivo. E che per indole, attitudine e stile avrebbe preferito meno clamore. Però - c’è un “però” – la scelta è pur sempre un’indicazione dell’irritualità del momento. E, con essa, di una difficoltà. Diciamo le cose come stanno: col voto di fiducia la ...