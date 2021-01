Governo: Bettini, 'non credo Conte pensi a un partito, non gli conviene' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Non è vero" che un partito di Conte toglie voti al Pd, "poi io penso che Conte non abbia intenzione di fare nessun partito". Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24. "Conte è un uomo di raccordo e equilibrio e ha una sua popolarità sull'opinione pubblica per questo, cosa gli conviene ridursi in un partito del 6-10pc? Non credo sia la cosa migliore, non credo lo pensi, on credo che Conte abbia nessuna intenzione di fare un partito", ha aggiunto l'ex europarlamentare. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Non è vero" che unditoglie voti al Pd, "poi io penso chenon abbia intenzione di fare nessun". Lo ha detto Goffredoa SkyTg24. "è un uomo di raccordo e equilibrio e ha una sua popolarità sull'opinione pubblica per questo, cosa gliridursi in undel 6-10pc? Nonsia la cosa migliore, nonlo, oncheabbia nessuna intenzione di fare un", ha aggiunto l'ex europarlamentare.

