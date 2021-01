Giuseppe Conte, governo a trazione ridotta: fiducia con 156 sì. Ora obiettivo centristi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) «Il governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l?obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza». Alle undici di sera, quando il pallottoliere di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) «Ilottiene laanche al Senato. Ora l?è rendere ancora più solida questa maggioranza». Alle undici di sera, quando il pallottoliere di...

fattoquotidiano : Poche ore prima del suo discorso contro Giuseppe Conte gli uffici del Senato hanno pubblicato la dichiarazione dei… - Mov5Stelle : La replica del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a seguito delle comunicazioni sull'attuale situazione polit… - Mov5Stelle : In diretta dal #Senato per le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull'attuale situazione pol… - il_Ghisa : L’intervento di Giuseppe Conte al Senato - PaolaBonfadelli : RT @ChiodiDonatella: SE L'AVVOCATO #CONTE FA ARRINGHE COME I DISCORSI AL #SENATO... Cita il compleanno di #Borsellino. Fa il paraculo. Que… -