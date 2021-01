Giorgio Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Sophie: età e lavoro del protagonista del Trono Classico (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ormai è una sfida a due: Matteo o Giorgio. Sophie sceglierà tra i due corteggiatori il ragazzo con cui uscire dallo studio di Uomini e Donne. Il Trono Classico per la giovanissima tronista sta arrivando alle fasi conclusive, ma la scelta non è scontata. Se finora, infatti, la preferenza sembrava netta a favore di Matteo, le ultime esterne hanno piegato ogni convinzione. L’ultima uscita ha infatti visto Sophie baciare Giorgio. Lo scambio di tenerezze tra i due non è andato in onda, perché avvenuto a telecamere spente, ma è stato confermato dai protagonisti scatenando la reazione di Matteo. Giorgio guadagna quindi terreno nei confronti della tronista. Scopriamo quindi meglio chi è Giorgio, il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ormai è una sfida a due: Matteo osceglierà tra i due corteggiatori il ragazzo con cui uscire dallo studio di. Ilper la giovanissima tronista sta arrivando alle fasi conclusive, ma la scelta non è scontata. Se finora, infatti, la preferenza sembrava netta a favore di Matteo, le ultime esterne hanno piegato ogni convinzione. L’ultima uscita ha infatti vistobaciare. Lo scambio di tenerezze tra i due non è andato in onda, perché avvenuto a telecamere spente, ma è stato confermato dai protagonisti scatenando la reazione di Matteo.guadagna quindi terreno nei confronti della tronista. Scopriamo quindi meglio chi è, il ...

99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 3?2?esimi di finale ATLETICA LEGGERA UOMINI ITALIA Vota, RT e fai votare il più grande ATLETA ITALIANO di tutt… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 3?2?esimi di finale ATLETICA LEGGERA UOMINI ITALIA Vota, RT e fai votare il più grande ATLETA ITALIANO di tutt… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 3?2?esimi di finale ATLETICA LEGGERA UOMINI ITALIA Vota, RT e fai votare il più grande ATLETA ITALIANO di tutt… - alian_maria : @zanoni_giorgio @iltrumpo A me non sta bene che il paese possa non farcela In tempi eccezionali, ci vogliono uomini… - zazoomblog : Uomini e Donne Sophie Codegoni bacia Matteo e piange per Giorgio: le anticipazioni - #Uomini #Donne #Sophie… -