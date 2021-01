Gara di bevute tra amiche: 14enne in coma etilico è in prognosi riservata (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . È in prognosi riservata al Gemelli la ragazza di quattordici anni finita in coma etilico, dopo una Gara di bevute a Villa Carpegna a Roma. A dare l’allarme un’amica, ascoltata dagli investigatori. Si indaga per capire chi abbia venduto loro l’alcol e se all’incontro erano presenti anche altri coetanei. Una ragazza di quattordici anni è finita in coma etilico ed è ricoverata al policlinico Agostino Gemelli di Roma, in prognosi riservata. Un pomeriggio tra amiche per un aperitivo clandestino, organizzato di nascosto, nonostante le misure anti Covid, che si ha avuto un esito drammatico quello avvenuto domenica scorsa a Villa Carpegna a Roma. Ora la giovane si trova nel reparto di terapia intensiva e ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . È inal Gemelli la ragazza di quattordici anni finita in, dopo unadia Villa Carpegna a Roma. A dare l’allarme un’amica, ascoltata dagli investigatori. Si indaga per capire chi abbia venduto loro l’alcol e se all’incontro erano presenti anche altri coetanei. Una ragazza di quattordici anni è finita ined è ricoverata al policlinico Agostino Gemelli di Roma, in. Un pomeriggio traper un aperitivo clandestino, organizzato di nascosto, nonostante le misure anti Covid, che si ha avuto un esito drammatico quello avvenuto domenica scorsa a Villa Carpegna a Roma. Ora la giovane si trova nel reparto di terapia intensiva e ...

annamariamoscar : Gara di bevute tra amiche: 14enne in coma etilico è in prognosi riservata - Notiziedi_it : Roma, ragazzina in coma etilico dopo una gara di bevute a Villa Carpegna - Doncastford : @martiraranans E questo vorrebbe confessarsi dopo la gara di bevute con F? Preso così? Maaaaaaammaaa - Seamus_The_Dog : ma sono seri? 0.06% di variazione intraday sono un segnale di risalita dello spread? ma i giornalisti all'… -