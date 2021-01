Epidemia, in India malattia misteriosa fa decine di contagi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una Epidemia scoppia in India e non se ne conoscono le cause. Nel frattempo diverse persone portano i segni di quanto avvenuto in questi giorni. Scoppia una nuova Epidemia nel mondo, e per il momento non ci sono elementi chiari tali da spiegarne cause ed origini. Si tratta di un focolaio di una malattia ancora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Unascoppia ine non se ne conoscono le cause. Nel frattempo diverse persone portano i segni di quanto avvenuto in questi giorni. Scoppia una nuovanel mondo, e per il momento non ci sono elementi chiari tali da spiegarne cause ed origini. Si tratta di un focolaio di unaancora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

