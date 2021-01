Covid a Bergamo | Rdt sotto l’1% e casi ancora in calo | i dati Comune per Comune

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono 537 i nuovi positivi al-19 in provincia di, nella settimana che va dal 13 al 19 gennaio. “Una media giornaliera di 77, in chiara diminuzione (-151) rispetto al dato di settimana scorsa che vedeva un aumento pari a 688” commentano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats. Ciò si traduce in una riduzione della curva epidemica, su valori bassi in assoluto. “Il valore di incidenza complessivo settimanale scende a 47per 100.000 abitanti – osservano gli esperti -. Le ‘aree critiche’ (sia pur su valori, come detto, assolutamente contenuti) sono rappresentate dagli ambiti del Basso ed Alto Sebino, Val Cavallina, Isola Bergamasca, Treviglio e Romano. Le aree in miglioramento sono quelle degli Ambiti di Grumello e ...