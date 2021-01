Barcellona, Koeman: «Pjanic? Momento difficile, gioca chi sta meglio» – VIDEO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato della situazione di Miralem Pjanic. Ecco le sue parole sul centrocampista – VIDEO Ronald Koeman ha parlato della situazione di Miralem Pjanic: le sue parole in conferenza stampa. «Pjanic ha giocato poco ultimamente, ho fatto altre scelte a centrocampo. Per il tipo di partite e per motivi di rendimento ho puntato di più su Busquets, De Jong e Pedri. Capisco sia un Momento difficile, ma sa anche lui che bisogna lavorare tanto per guadagnarsi una maglia. C’è sempre concorrenza in una grande squadra, anche le altre hanno tanti giocatori in panchina. Giocherà sempre chi sta meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ronald, tecnico del, ha parlato della situazione di Miralem. Ecco le sue parole sul centrocampista –Ronaldha parlato della situazione di Miralem: le sue parole in conferenza stampa. «hato poco ultimamente, ho fatto altre scelte a centrocampo. Per il tipo di partite e per motivi di rendimento ho puntato di più su Busquets, De Jong e Pedri. Capisco sia un, ma sa anche lui che bisogna lavorare tanto per guadagnarsi una maglia. C’è sempre concorrenza in una grande squadra, anche le altre hanno tantitori in panchina. Giocherà sempre chi sta». Leggi su Calcionews24.com

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'PSG su Messi? A me piacciono Mbappé e Neymar' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'PSG su Messi? A me piacciono Mbappé e Neymar' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'PSG su Messi? A me piacciono Mbappé e Neymar' - apetrazzuolo : BARCELLONA - Koeman: 'PSG su Messi? A me piacciono Mbappé e Neymar' - napolimagazine : BARCELLONA - Koeman: 'PSG su Messi? A me piacciono Mbappé e Neymar' -