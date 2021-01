Zanardi: perito procura, sinistro non causato dall’invasione di corsia da parte del camion (Di martedì 19 gennaio 2021) La documentazione depositata nei giorni scorsi in procura rileva come «Zanardi avesse la tendenza ad allargare e arrotondare la curva portandosi in prossimità della linea di mezzeria» Leggi su firenzepost (Di martedì 19 gennaio 2021) La documentazione depositata nei giorni scorsi inrileva come «avesse la tendenza ad allargare e arrotondare la curva portandosi in prossimità della linea di mezzeria»

