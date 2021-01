Ultime Notizie Roma del 19-01-2021 ore 10:10 (Di martedì 19 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale la giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio forte di risultato la camera 321 sia la fiducia oltre la maggioranza assoluta Giuseppe Conte oggi al Senato Dov’è il passaggio è più delicato alla prima prova dell’aula Italia viva si è astenuta 259 i contrari hanno votato Sì 5 deputati del MoVimento 5 Stelle il dissidente Andrea colletti l’Azzurra Renata Polverini che dice addio a Forza Italia conta chiesto di voltare pagina appellandosi volenterosi viale europei sta impegna per una nuova legge elettorale in senso proporzionale per il PD la maggioranza assoluta è un fatto politico importante ma Zingaretti avverte la strada più stretta di quanto si immagini perché non possiamo accettare di tutto verresti la maggioranza è risica la conferenza delle regioni riunita ieri fino a tarda sera ha chiesto all’unanimità la convocazione del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021)dailynews radiogiornale la giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio forte di risultato la camera 321 sia la fiducia oltre la maggioranza assoluta Giuseppe Conte oggi al Senato Dov’è il passaggio è più delicato alla prima prova dell’aula Italia viva si è astenuta 259 i contrari hanno votato Sì 5 deputati del MoVimento 5 Stelle il dissidente Andrea colletti l’Azzurra Renata Polverini che dice addio a Forza Italia conta chiesto di voltare pagina appellandosi volenterosi viale europei sta impegna per una nuova legge elettorale in senso proporzionale per il PD la maggioranza assoluta è un fatto politico importante ma Zingaretti avverte la strada più stretta di quanto si immagini perché non possiamo accettare di tutto verresti la maggioranza è risica la conferenza delle regioni riunita ieri fino a tarda sera ha chiesto all’unanimità la convocazione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus oggi: Trump revoca bando viaggi dall’Europa ma non dalla Cina Il Sole 24 ORE Brescia, un’altra cessione: Sabelli va a Empoli, affare chiuso nella notte

L’esterno destro, inamovibile con qualsiasi allenatore, era prossimo alla scadenza di contratto. Cellino ha deciso di privarsene, ora lo troverà da avversario ...

Sanremo 2021: confermate le date dal 2 al 6 marzo con il pubblico

Smarcato questo punto, Amadeus si potrà dedicare al lato artistico della kermesse canora e alla scelta degli ospiti.

