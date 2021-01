Seconda dose dei vaccini anti Covid | è possibile somministrarla oltre i tempi stabiliti?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 19 gennaio 2021) La Gran Bretagna l’ha spostata da tre a 12 settimane con una decisione del suo comitato scientifico dello scorso 31 dicembre. Anche la Danimarca ha deciso di estendere il periodo che intercorre fra la somministrazione della prima e della seconda dose di vaccino, allungandola fino a sei settimane. L’obiettivo di questa forzatura rispetto alle indicazioni fornite dai produttori e sviluppatori, finora Pfizer-BioNTech (per il cui vaccino il richiamo va effettuato dopo 21 giorni) e Moderna (dopo 28 giorni), è coprire il numero più ampio possibile di cittadini con la prima dose, che fornisce comunque a partire dal 12esimo/14esimo giorno una percentuale di immunità variabile, in un intervallo credibile d’efficacia fra 29,5 e 62,4% per il vaccino Pfizer (per quello Moderna, invece, la sperimentazione non consente di stabilire quell’intervallo).