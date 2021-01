Scuola: da giochi di ruolo a social network, la dad con modello Medaarch (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Labitalia) - La Dad, la didattica a distanza, non è soltanto un ripiegamento dalla formazione in aula con tutte le conseguenze negative del caso, ma anche un'opportunità per chi, in questi undici mesi, ha avuto i mezzi e il coraggio di volgere in positivo gli stravolgimenti dettati dalla pandemia da Covid-19. Ne sono convinti alla Medaarch, la Mediterranean Academy of Architecture di Cava de' Tirreni, che dalla sua fondazione nel 2007 forma ogni anno centinaia di professionisti in tutta Italia del mondo del progetto, accompagnandoli nell'apprendimento dei software e delle tecnologie più all'avanguardia nell'ambito dell'architettura, del design, della fabbricazione digitale e che anche quest'anno dà il via a un nuovo programma didattico ancora più ricco, che mutua dalla modalità on line dell'insegnamento nuovi canoni e nuove possibilità. Gli Open Day in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Labitalia) - La Dad, la didattica a distanza, non è soltanto un ripiegamento dalla formazione in aula con tutte le conseguenze negative del caso, ma anche un'opportunità per chi, in questi undici mesi, ha avuto i mezzi e il coraggio di volgere in positivo gli stravolgimenti dettati dalla pandemia da Covid-19. Ne sono convinti alla, la Mediterranean Academy of Architecture di Cava de' Tirreni, che dalla sua fondazione nel 2007 forma ogni anno centinaia di professionisti in tutta Italia del mondo del progetto, accompagnandoli nell'apprendimento dei software e delle tecnologie più all'avanguardia nell'ambito dell'architettura, del design, della fabbricazione digitale e che anche quest'anno dà il via a un nuovo programma didattico ancora più ricco, che mutua dalla modalità on line dell'insegnamento nuovi canoni e nuove possibilità. Gli Open Day in ...

