Parlamento: la maggioranza assoluta e perchè il Governo Conte può cadere (Di martedì 19 gennaio 2021) Oggi il Governo Conte tenterà di arrivare alla maggioranza assoluta anche in Senato. Già domani ne avrà bisogno o la crisi continuerà web sourceSono giorni difficili per la tenuta del Governo Italiano. Dopo l'uscita dalla maggioranza di Renzi e delle due ministre di Italia Viva, il nostro Paese ed in particolare Giuseppe Conte sono chiamati al difficile compito di mantenere saldo il Governo e scongiurare la crisi. La giornata di ieri, nonostante le difficoltà in essere, ha regalato a Conte una prima vittoria con la maggioranza assoluta ottenuta alla Camera con 321 voti favorevoli, ben 5 in più rispetto alla soglia minima dei 316. Oggi si tornerà al voto in Senato, dove ottenere la ...

